Принять участие в грантовых конкурсах может тобольская молодежь

С 8 по 24 сентября пройдет образовательный марафон "Фабрика проектов". Тоболяки придумают идею и проработают паспорт социально значимого проекта, примут участие в онлайн-консультации с экспертами, подготовят защитную речь и выступят с презентацией инициативы. Заявки принимаются до 24 сентября включительно.

Образовательный марафон пройдет в четыре этапа. В качестве экспертов выступят амбассадоры, победители грантовых конкурсов Росмолодежи, эксперты в области социального проектирования и общественные деятели.

8 сентября в 18:00 в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) состоится деловая игра "Проектор идей".

15 и 16 сентября в онлайн-формате пройдет 24-часовая консультация с региональными специалистами.

23 сентября в 18:00 в мультицентре стартует подготовка к "Батлу идей": горожане проработают защитную речь, презентацию проекта и стратегию дебатов для ведения конструктивного диалога.

24 сентября в 16:00 на площадке мультицентра начнется финальное событие марафона — "Батл идей".

Трое финалистов с максимальным количеством баллов получат сертификат победителя и мерчбокс от мультицентра "Моя территория", сообщает Мегатюмень.

— Среди молодых жителей Тобольска много желающих заниматься социальным проектированием. Чтобы помочь активной молодежи города создать свои проекты и представить их на грантовом конкурсе, мы с командой мультицентра решили провести образовательный марафон. С помощью "Фабрики проектов" тоболяки смогут создать с нуля или доработать свои инициативы под руководством экспертов, а также попрактиковаться в защите проектов перед жюри, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.