В викуловском парке 30 лет ВЛКСМ появятся новые МАФы

Тренажеры и МАФы установят в парке 30 лет ВЛКСМ в центре с. Викулово в 2024 году, сообщил глава Викуловского района Андрей Лотов в прямом эфире 23 августа.

"Жители активно голосовали за вид детской площадки, малые архитектурные формы. В 2024 году будем закупать и размещать там. Также граждане интересовались тем, почему ничего нет для взрослых? Поэтому установим еще и тренажеры", — сказал Андрей Лотов.

Будет благоустроена и площадь у храма во имя Святой троицы. Работы по собственной инициативе проводит индивидуальный предприниматель. Здесь обустроят парковочные места, места для отдыха селян. Появятся и арт-объекты. Настоятель храма отец Владимир разобьет вместе с прихожанами цветники, сообщила Тюменская линия.