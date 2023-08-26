Как не заработать грыжу при копке картофеля, рассказал специалист

Руководитель службы экстренной помощи ОКБ №2 Антон Терехин напоминает, во время копки картофеля главное - не навредить здоровью.

"При копке картофеля неизбежно напрягается брюшная стенка, что служит предпосылкой для грыжи живота - выхождения внутренних органов вместе с окружающими их тканями за пределы анатомического положения, - объясняет доктор. - Даже если грыжа не болит и не вызывает дискомфорт, она в любой момент может ущемиться и привести к некрозу внутренних органов, кишечной непроходимости, перитониту".

Чтобы минимизировать риск появления грыжи, перед началом работ на огороде нужно размяться, как перед тренировкой, разогреть мышцы помогут обычные махи руками-ногами, наклоны вперед-назад. Переносить ведра с картошкой или другие тяжести правильно: сгибать колени, а не спину, и держать спину прямой.

"Используйте вилы или лопату с длинной ручкой, чтобы снизить нагрузку на спину и брюшную стенку. Регулярно делать перерывы на отдых во избежание перенапряжения мышц и травм на этом фоне", - говорит врач.

Тем, у кого грыжа уже есть, нужно быть особенно осторожными. Либо отказаться от тяжелых нагрузок вовсе, уточняет КП-Тюмень.