Как помочь подростку учиться, рассказала эксперт

Как обустроить дома рабочее место школьника, поделилась организатор пространства Марина Уразметова. Следует учитывать, что у детей только формируется навык поддерживать порядок и такие качества как усидчивость и внимание. Исходя из этого следует подготовить рабочее место так, чтобы ребенок меньше отвлекался.

- Хорошо, когда стол стоит у окна. Лучше располагать таким образом, чтобы перед глазами было свободное пространство или окно, а не стена. При покупке детской мебели отдавайте предпочтение мобильной, то есть такой, которую можно передвинуть при желании, - делится опытом Марина.

Освещение должно быть хорошим. Если ребенок правша, то лампу располагайте слева, если правша, то справа.

Рабочая поверхность стола должна быть максимально свободной. Чем меньше предметов перед глазами, тем легче концентрироваться на учебе. Желательная ширина рабочей поверхности – 65 см. В этом случае ребенок легко положит на стол и учебник, и тетрадь, и другие канцелярские принадлежности. Будет удобно. Хранить учебные материалы лучше вертикально.

Для занятий дома все материалы лучше хранить в переносных контейнерах по категориям (рисование, лепка и пр.). Материалы для ИЗО и труда, которые ребенок носит в школу, – в отдельных папках, сообщает Тюменская область сегодня.