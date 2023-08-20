Студенты вуза Тюмени создали арт-объект

Студенты Тюменского индустриального университета создали уникальный арт-объект в виде панно, на котором изображены знаковые архитектурные объекты столицы области. Удивительную "картину" установили на территории вуза на перекрестке улиц Коммунистической и Ямской.

В создании панно участвовали студенты Штаба студенческих отрядов ТИУ под руководством московской художницы Вики Нурисламовой в рамках арт-фестиваля "Морфология улиц". На модулях можно увидеть Дом печати 2000-х годов, водонапорную башню на улице Орджоникидзе, железнодорожный вокзал 1979 года и набережную до ее преображения.

Авторы считают, арт-объект создаст локальную идентичность города и одновременно покажет его развитие. Студенты признались, что в технике ничего сложного нет, это как деревянный конструктор, а вот результат очень впечатляет. Собирая панно, ощущали себя частью большой команды.

– Мы собрали модуль, на котором изображены велосипедисты, в целой картинке они будут проезжать по набережной. Рад, что удалось стать участником проекта и внести свой вклад в преобразование городского пространства. Я учусь в Строительном институте, поэтому надеюсь, что свою работу буду видеть часто, – рассказал Даниил Созонов.

В 2023 году участниками арт-фестиваля "Морфология улиц" стали 8 российских художников. В городе уже появились цветочное панно на заборе по ул. Володарского, 24, тюменский ковер на фасаде здания по ул. Красина, 10, муралы на ул. Северной, 9 и ул. Ленина, 29, сообщает Тюменская область сегодня.