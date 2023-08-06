На тюменском фасаде создадут мурал

Детский арт создадут на фасаде комбината школьного питания "Центральный" от "Морфологии улиц". Это будет первый мурал в истории проекта. В основе эскиза — аппликации 16 детей на тему "сокращая дистанцию", которые они создали на мастер-классе в мультицентре "Контора пароходства".

Отсканированные работы организаторы передали одной из художниц-участниц проекта паблик-арта "Морфология улиц" — vast (Анастасии Вокиной) из Санкт-Петербурга. Она собрала из них единый эскиз, дополнив своим художественным стилем. Законченная работа появится к середине августа.

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени. Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал под открытым небом на улице Северной и Сакко, маршруты для прогулок по стрит-арту — изучить их можно с онлайн-гидом "Конторы" в Telegram, сообщает КП-Тюмень.