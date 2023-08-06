Общественное признание на федеральном уровне может получить тюменская молодежь

Росмолодежь объявила о старте III Всероссийской премии "Время молодых". Принять участие могут представители молодежной политики от 18 до 35 лет: креативные центры и пространства, СМИ, сообщества и коммерческие организации. Заявки принимаются до 15 августа на время-молодых.рф.

Премия проводится по шести направлениям. Инициативы, которые поддержат в народном голосовании, получат общественное признание на всероссийском уровне.

Moi-portal.ru пишет, что в "Время молодых" можно подать заявку на одну из номинаций до 19 ноября.

Также в Премии есть специальная номинация "Молодежная столица России". Участвовать может любой город вне зависимости от численности населения и месторасположения. Статус молодежной столицы присуждается на один год. А прошлые победители не имеют право заявляться в течение трех лет.