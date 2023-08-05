В Уватском районе могут начать разводить соболя

Инвестиционное предложение по созданию фермы по разведению соболя формируют в Уватском районе, рассказали в администрации муниципалитета.

"После разработки данного кейса будет проводиться работа по поиску инвестора для реализации проекта", - сообщили в администрации.

Сейчас в Уватском районе реализуют 39 инвестиционных проектов. Общий объем финансирования составляет 840 млрд рублей. Будет создано более 3,9 тыс. новых рабочих мест. Четыре проекта в 2023 году уже реализованы с объемом инвестиций 300 млн рублей, сообщает Тюменская линия.