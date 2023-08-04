Ученики из разных стран мира приедут в Тюмень на карбоновый полигон

Первая международная карбоновая школа пройдет в Тюмени с 7 по 17 августа. Она объединит учеников 8-11 классов из 13 регионов России, а также участников из Египта, Судана, Вьетнама, Колумбии, Сирии. В течение 10 дней с ними будут работать ученые ТюмГУ, МГУ, МФТИ и Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова. В планах – погружение в вопросы охраны окружающей среды с научной точки зрения, посещение пилотного карбонового полигона на биостанции ТюмГУ на озере Кучак, взятие образцов почв, растений, работа в биохимических лабораториях.

Участие в школе бесплатное: организаторы обеспечивают обучение, питание и проживание. Желающие выполнили тематическое задание-кейс, написали мотивационное эссе, а некоторые прикрепили результаты достижений в перечневых олимпиадах. Лучших из подавших заявки эксперты пригласили в Тюмень.

Руководитель Центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

В Тюмень приедут ученики, заинтересованные в развитии науки и себя в науке. Им предстоит полноценно погрузиться в образовательную среду, а мы создадим для этого условия: пригласим сильных специалистов, сформируем научные выезды, организуем работу в лабораториях ТюмГУ с высокоточным оборудованием. Все это – хорошая возможность узнать больше о циркуляции углерода, функционале карбоновых полигонов, защите окружающей среды и прикоснуться к профессии.

Участие представителей разных стран на школе объяснимо: на данный момент действует юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата – Парижское соглашение. Страны-участники стремятся к максимально скорому прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов, что, в свою очередь, позволит построить климатически нейтральный мир к середине XXI века. Важно, чтобы в процессе регулирования объема углерода были задействованы разные страны и разные поколения. Таким образом, Международная карбоновая школа – один из шагов для решения глобального долгосрочного вопроса.

Работа на полигонах позволяет понять, от чего зависит накопление и эмиссия парниковых газов. А это дает возможность разработать систему контроля углеродного баланса.

На данный момент в России действует 17 карбоновых полигонов, расположенных в разных районах страны. Но первый из них был открыт 30 августа 2021 года на базе биостанции ТюмГУ на озере Кучак (Нижнетавдинский район). Его площадь составляет 2,32 га и охватывает наиболее характерные для региона типы экосистем: различные виды леса, озера, болота, а также агроценозы.

Участникам Международной карбоновой школы предстоит ознакомиться с видами почв, провести мониторинг выброса парниковых газов, изучить потенциал экосистем.

Ольга Панова