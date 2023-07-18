Тюменцы стали лауреатами международного фестиваля "Играй, гармонь!"

Игорь Катаргин и Сергей Окороков – лауреаты VII Международного фестиваля "Играй, гармонь!", а в дуэте еще и обладатели спецприза от Новосибирской консерватории. Тюменцы – единственные, чье исполнительское мастерство на фестивале отмечено старейшим высшим музыкальным учебным заведением Сибири.

Фестиваль "Играй, гармонь!" прошел в Новосибирске с 10 по 16 июля и был посвящен 75-летию со дня рождения легендарного баяниста и гармониста, народного артиста Российской Федерации Геннадия Заволокина.

Он объединил музыкантов из 73 регионов страны, гостей из Белоруссии, Германии, Казахстана, Узбекистана. Концерты фестиваля привлекли внимание тысяч зрителей.

Игорь Катаргин – концертмейстер Колледжа искусств ТГИК, Сергей Окороков – преподаватель Омутинской детской школы искусств. Оба исполнителя – победители Областного фестиваля-конкурса гармонистов "Гармония" 2022 года.