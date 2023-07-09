Дамбы Уватского района приведут в порядок

В Уватском районе приводят в порядок гидротехнические сооружения. Их очищают от кустарников, мелколесья и травы, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Нашим муниципальным предприятием "Туртасское КП" уже завершены работы в Туртасе, близятся они к завершению в Алымке, затем на очереди Уват и Осинник", - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб.

Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений, которые необходимы для предотвращения затопления сел и деревень и прилегающих к ним территорий. А в поселке Муген уватские коммунальщики разбирались с перебоями подачи воды.

"Периодически поступали жалобы от населения. На месте разобрались, что причиной перебоев с подачей воды стала проблема в электроснабжении. Для стабильной работы станции водоочистки установили необходимое оборудование, что в дальнейшем позволит избежать перепадов напряжения и обеспечит бесперебойное водоснабжение", - рассказал директор "Туртасского КП" Андрей Быков.