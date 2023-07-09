Как абитуриентам оценить свои шансы на поступление

20 июля в вузах России началась приемная кампания. Высшие учебные заведения Тюмени примут 7 тыс. 42 первокурсника на бюджетные места и 4 тыс. 458 — на платные. На официальных сайтах формируются ранжированные списки.

Все конкурсные списки обезличены, указаны СНИЛСы или уникальные коды абитуриентов. Обнародованы данные по полученным баллам на ЕГЭ — общее количество и по предметам. Также есть информация о наличии индивидуальных достижениях, которые максимум могут добавить 10 баллов.

Две важные графы — приоритет (самый высокий - "1-й") и оригинал аттестата. Высокий приоритет по поданному оригиналу - это говорят о том, что абитуриент намерен учиться именно на этом направлении. Если же приоритет низкий ("4" или "5"), предоставлена только копия аттестата, то участник может выбыть из данного списка.

Часть специальностей требуют дополнительных творческих или профессиональных испытаний. Обратите внимание, что в этом случае прием документов заканчивается значительно раньше (вся информация есть в приемных комиссиях и на сайтах вузов).

Прием документов без внутренних испытаний заканчивается 25 июля. Конкурсные списки будут окончательно сформированы 27 июля. До 28 июля нужно предоставить оригинал аттестата при приоритетном зачислении, до 3 августа — поступающим в основной конкурс, сообщает Вслух.ру.