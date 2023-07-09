Семья ишимских почтальонов удостоена награды "За любовь и верность"

Семейная чета почтальонов Поповых – единственная на Урале, имеющая семейный "стаж" – 50 лет. В честь профессионального праздника и в рамках празднования Дня семьи, любви и верности супруги 9 июля получат медаль "За любовь и верность".

Общий "почтовый" стаж Поповых 75 лет: у Зинаиды – 51, у Виктора – 24. Она долгое время работала начальником почтового отделения в селе Плешково Ишимского района, а сейчас - в должности почтальона. Он до почты был агрономом, постоянно выезжал в населенные пункты района, поэтому легко поменял сферу деятельности.

"Как-то вышло само собой, что семья и почта у нас соединились в одно целое. Сын до армии возил почту в соседние деревни. Мы ему тогда даже специально мотоцикл купили. Дочь тоже пробовала себя в профессии почтовика, правда совсем недолго поработала. А когда в почтовом отделении появилась вакансия почтальона, то и муж поменял квалификацию", – рассказала Зинаида Попова.

Секрет их семейного счастья в единстве, в умении радоваться простым вещам, быть интересными и нужными друг другу. Секрет их значительного почтового стажа – в любви: к людям, к профессии, которая не дает сидеть на месте и помогает приносить пользу землякам, сообщает Мегатюмень.