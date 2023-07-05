Тобольские контрактники отправились на службу

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Митинг по случаю отправки контрактников прошел на территории военкомата Тобольска. С напутственными словами к добровольцам обратился заместитель главы Тобольска Сергей Дударев, военный комиссар Алексей Бердин, общественники и священники, сообщает администрация города.

"Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны и вы идете защищать Родину! Мужчина, который принял добровольное решение защищать своих родных и близких, достоин уважения. Он уже Герой!" - отметил Дударев.

Скорейшего возвращения с победой землякам пожелал Бердин. За сохранение традиций мужества и стойкости наших предков, которые отстаивали независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны, поблагодарил ребят председатель Тобольского совета ветеранов Владимир Габрусь.

"Вы, сыны своего Отечества, встаете на его защиту, понимая, что именно этот подвиг сегодня требуется от каждого мужчины. Пусть Господь хранит вас!" - обратился к землякам благочинный Тобольского округа, протоиерей Константин Нагайцев.

"Мы многонациональная, многоконфессиональная страна. У нас есть свои ценности, своя культура и традиции. Мы, как пальцы, разные, но мы вместе. Мы не дадим попрать нашу культуру и традиции. Я прошу Аллаха, чтобы вам он дал терпения. Вы нужны как там, так и здесь: вашим родным и близким", - напутствовал мужчин имам исторической мечети Фаннур Казымов.