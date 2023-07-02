Создавать соцпроекты в игровом формате научат тюменских школьников

Создавать социальные проекты в игровом формате научат старшеклассников в "Школе социального проектирования 2.0" в Ишиме и Тобольске в следующем году. Проект получил денежную поддержку в размере 468 тыс. рублей в первом сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты".

"Мы обратили внимание, что в этих двух городах живут активные ребята. И наша команда решили поработать с ними, научить их придумывать и писать проекты для различных конкурсов. Тем более с детьми сейчас ведется активная работа, взять ту же организацию "Движение первых"", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор инициативы Мария Гейнбихнер.



Участниками станут 200 учеников старших классов. Под руководством опытных модераторов мультицентров "Моя территория" они пройдут интерактивно-образовательную игру и узнают, как воплотить идею в жизнь, проработают паспорт социального проекта, научатся оформлять заявки на грантовые конкурсы и многое другое.

В итоге каждый участник должен создать свой социальный проект. При этом в "Школу социального проектирования 2.0" можно прийти и с готовой инициативой.