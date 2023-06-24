Во Дворце наместника можно узнать о трех столетиях истории Тобольска

Музей истории управления Сибирью открыли в трехэтажном Дворце наместника. Объект является одним из самых любимых у посетителей.



Здесь бывает и много гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. "Люди приезжают со всей страны. Это Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область. Приезжают даже с Колымы. Особенно много организованных групп наблюдается в рождественские каникулы", — рассказала экскурсовод Татьяна Лазарева.



Дворец наместника уникален тем, что построен на прочном фундаменте приказной палаты - это было первое здание в ансамбле Тобольского кремля. "Строительство приказной палаты заложили в 1700 году под пение соборного хора. Возводили очень быстро. Получился огромный красный терем с белым узорочьем. Эта приказная палата простояла здесь 80 лет. Ученые называли ее немыслимой эклектикой XVIII века. Когда она обветшала, ее решили разобрать. Когда дошли до фундамента, поняли, что он очень прочен: ни один кирпич не смогли сдвинуть с места. Решили оставить его", — рассказала Татьяна Лазарева.



Здесь проводят и интерактивные мероприятия. В скором времени запустят мастер-класс по ювелирному искусству со старинными преданиями "Перстень победителя". На нем представят патриотический эпос. Каждый раз сотрудники музея придумывают что-то новое. "Мы не стоим на месте, идем в ногу со временем. Хотим, чтобы молодежи было интересно, чтобы они знали свое прошлое и смело смотрели в будущее. Молодые люди интересуется историей в последнее время. Это очень приятно видеть", — сказала Татьяна Лазарева.

Гости оставляют много записей в книге отзывов. Потом их просматривает руководство, отслеживает, как ведется работа с клиентами, сообщает "Тюменская линия".