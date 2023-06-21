В Тюмени чествовали победителей конкурса "Семья года-2023"

Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса "Семья года-2023" подвели 16 июня в центре "Семья".

Всероссийский конкурс "Семья года" уже в восьмой раз объединяет активные, любознательные и дружные семьи со всего региона. В этом году его участниками стали больше 50 семей, 15 из них одержали победу на региональном этапе. Среди победителей - представители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, Ялуторовского, Тюменского, Уватского и Юргинского районов.

Для участия в конкурсе достаточно было заявиться в одну из пяти номинаций: "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья - хранитель традиций", "Многодетная семья" и "Золотая семья". Первое место на региональном этапе в номинациях "Молодая семья" и "Сельская семья" заняли Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района. Оба –спортсмены, познакомились на тренировочных сборах. Супруги активно участвуют в жизни района и области, но своим главным достижением считают рождение дочки.

"Все семьи хороши, безусловно. Было очень интересно отсматривать их работы для конкурса. Хочется отметить, что в этом году достаточно активно участвовали в номинациях "Молодая семья", "Сельская семья". Немало супружеских пар заявились в категорию "Золотая семья", что очень порадовало. Они – достойный пример для нынешнего поколения", – отметила Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних Регионального центра "Семья".

В номинации "Золотая семья" на региональном этапе победителями стала семья Кучевасовых из Тюменского района. Леонид Петрович и Тамара Яковлевна прожили вместе 60 лет. 1 декабря 2022 года отметили бриллиантовую свадьбу. На вопрос о секрете семейного счастья отвечают: "Все дело в записках от мужа. Когда супруг уходил на работу, то всегда отставлял записочку: "Любимая Тома, я ушел на работу. Целую". Это очень сильно вдохновляет любить и быть любимой", – рассказывает Тамара Кучевасова.

Как отмечают организаторы, в этом году для номинации "Золотая семья" заметно упростили условия. Если раньше в данной категории принимали участие семьи, прожившие в законном браке не менее 50 лет, то теперь достаточно прожить 30 лет.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в области уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует Региональный центр "Семья".