900 подростков Тюменской области примут участие в летних патриотических сменах центра "Воин"

Филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" в Тюменской области запускает летние патриотические смены "Время героев".

25 июня смены стартуют сразу на двух площадках оборонно-спортивных лагерей. Торжественное открытие первой смены состоится 27 июня в 16:00 в АНО ДООЦ "Алые паруса" (ул. Червишевский тракт 24км., ст1), в 18:30 - в ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост" (ул. Широтная 216).

В период с 25 июня по 30 августа в Тюменской области пройдет 3 смены. В общей сложности в них примут участие 900 подростков со всего региона в возрасте от 14 до 17 лет.

В рамках смен участники военно-патриотических клубов и спортивных секций со всего региона освоят азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА. Также ребята закрепят полученные навыки на военно-спортивных играх и практических занятиях в Спортивном стрелковом комплексе "Стальной азарт".

Юноши и девушки поучаствуют в днях воинской славы и "уроках мужества", встретятся с ветеранами и известными спортсменами и тренерами. Кроме того, юные патриоты познакомятся с профессиями силовых ведомств, изучат историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров.

Занятия проведут опытные инструкторы Тюменского филиала Центра "ВОИН", прошедшие обучение в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре "Машук" и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России.

Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств – первому Заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко и Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал Президент России Владимир Путин.

Торжественное открытие 12 региональных филиалов Центра "ВОИН" состоялось 11 мая 2023 года. В числе задач организации – подготовить молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных силах страны, укрепить их физически и морально.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания граждан было подписано Правительством Тюменской области и Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН".

На основании данного соглашения на базе филиала Центра "ВОИН" в Тюменской области будет проводиться очное и заочное обучение молодежи в возрасте от 14 лет по программе курсов военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, включая программы летних сборов. Центр будет заниматься проведением тематических мероприятий, а также формированием методической и аналитической базы.