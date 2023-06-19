В "Олимпийской ребячке" открылась гончарная мастерская, доступная для детей с инвалидностью

Уже на второй летней смене детей ждут увлекательные мастер-классы по гончарному мастерству в новом пространстве разностороннего развития. Открытие мастерской стало возможным благодаря федеральному гранту в форме субсидии Министерства просвещения РФ на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда". Помещение и оборудование отвечают всем требованиям доступности и равных возможностей.

Заключительную приемку объекта провела генеральный директор областного детского центра "Ребячья республика" Лариса Шилова. Лариса Владимировна утвердила программу, провела беседу с педагогами и вожатыми, обсудила особенности реализации программы в рамках различных смен для детей и семей, сообщает пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

Как отмечает руководитель гончарной мастерской, педагог-организатор Татьяна Севостьянова, ключевым принципом работы с детьми, в том числе с инвалидностью, является предоставление возможности каждому ребенку проявить своё творчество и прожить с помощью лепки глиной разные эмоции.

Вся образовательная деятельность в мастерской будет осуществляться в соответствии с адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью "Гончарная мастерская". Программа рассчитана, в том числе на детей с ограничениями по зрению, слуху, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, развития речи, развития интеллекта.