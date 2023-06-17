Что делать, если на огороде завелись гусеницы

Белые бабочки, прилетевшие на садовые участки, не представляют опасности для садового участка. А вот их гусеницы – злостный вредитель плодовых и декоративных культур.

Одна бабочка откладывает до 500 оранжевых яиц, так что заражение бывает массовым. Яйца можно увидеть на нижней части листьев либо в укромных уголках участка на поверхности стен деревянных строений. Через 14-20 дней из яиц появляются гусеницы.

Гусеницы боярышницы довольно приметные – они пепельно-серого цвета с двумя рыжими продольными полосками на спине, длиной около 45 мм. Растут они очень медленно.

При обнаружении вредителей растение следует опрыскать любым синтетическим инсектицидом. Если срок до снятия урожая составляет более 30 дней, то подойдет Алатар, Кинмикс, Сэмпай или Алиот.

Эффективно опрыскивание растений пахучими растворами на основе трав или эфирных масел. Лучшим профилактическим методом считается осенняя обработка сада, сбор листвы вокруг плодовых деревьев, побелка стволов с добавлением березового дегтя, уничтожение сорняков в труднодоступных местах, сообщает "Тюменская область сегодня".