Юные спортсмены центра "Фортуна" побывали в кадровом центре "Работа России"

Ученики детско-юношеского спортивного центра "Фортуна" в центре "Работа России" узнали о разнообразии современных профессий и прошли профессиональное тестирование. визит организован по акции "Моя профессия - мое будущее".

Консультанты центра провели экскурсию по четырем модулям - "Здравоохранение", "Цифровая экономика", "Нефтегазовый комплекс" и "Военное дело".

В первом модуле ребята получили знания об основах первой помощи, применив их на тренажере "Максим". Также они познакомились с профессией медицинской сестры и даже научились ставить укол своему "пациенту".

Модуль "Цифровая экономика" позволил участникам узнать о разных IT-профессиях и новых технологиях этой сферы. В модуле "Нефтегазовый комплекс" ребятам наглядно показали работу буровой установки и как добывается нефть. Завершающий модуль "Военное дело" оказался самым захватывающим. Подростки изучили разные военные звания и попробовали свои силы в стрельбе.

С начала года более 1700 школьников посетили профориентационные модули кадрового центра. Благодаря этим экскурсиям молодые люди смогут определиться со своей будущей профессией.