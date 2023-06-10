Что делать, если на даче появилась тля, рассказали тюменцам

Засилие тлей наблюдается на садовых участках, это связывают с установившейся жаркой и сухой погодой.

- Чтобы уменьшить колонии тлей, она советует своевременно удалять лишнюю растительность вокруг деревьев и кустарников, в том числе вырезать корневую поросль и волчки, на которых могут зимовать яйца и питаться колонии вредителей летом. Рыхление приствольных кругов также поможет сократить численность вредителей, - рассказала опытная дачница Нина Щербакова.

Самый безопасный метод в борьбе с тлей – смыв сильной струей воды. Делать это нужно регулярно. Следующий безопасный и эффективный метод - заселение территории обитания тли ее естественными врагами, например, божьими коровками, богомолам.

На протяжении всего сезона можно использовать народные средства, которые будут отпугивать вредителей – опрыскивание раствором нашатыря, настоями золы и пахучих трав. Для уничтожения вредителя к настоям травы можно добавить зеленое или хозяйственное мыло. Имеет место применение биологических инсектицидов, таких как- Битоксибоциллин и Фитоверм, сообщает "Тюменская область сегодня".