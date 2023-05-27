Стало известно, кому платят больше 100 и 200 тысяч рублей в Тюменской области

По данным на январь-февраль 2023 года, среднемесячные начисленные зарплаты в разных сферах в Тюменской области у некоторых превышают 100 тысяч рублей.

Рекорды бьют зарплаты в сфере добычи нефти и газа, в среднем каждому работнику было начислено 206 тыс. 917 руб. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплаты выросли на 19%. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых оценивалось в 169 тыс. 988 руб., прирост — 43,4%.

По данным Тюменьстат, на 11,9% выросли зарплаты в обрабатывающих производствах, в среднем они составили 134 тыс. 80 руб. 131 тыс. 32 руб. начисляли в производстве машин и оборудования (плюс 4,6%).

В среднем 138 тыс. 284 руб. зарабатывали в отрасли воздушного транспорта, 113 тыс. 808 руб. - в научных исследованиях и разработках. Официальный прирост — на 16,8% и 13,6% соответственно, уточняет Вслух.ру.