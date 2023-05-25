Тобольск готовится к визиту патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Тюмень и Тобольск в начале июня, пишет "ТОС".
Визит начнется с Тобольска, где патриарх освятит новый храм в честь Вознесения Господня, а после он отправится в Тюмень.
"Мы ожидаем визита Святейшего Патриарха Кирилла в первой половине июня. Точную дату его прибытия назовем позже. В программе освящение Вознесенского храма в городе Тобольске и Благовещенского собора в Тюмени, - прокомментировал корреспонденту "Тюменской области сегодня" председатель епархиального издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.
В последний раз Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Тюменскую область в 2014 году.
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