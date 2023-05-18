Глава Росприроднадзора посадила липы у тюменской школы

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова вместе с губернатором Александром Моором и школьниками посадили липы на территории новой школы N56 в Тюмени.

"Этим саженцами не меньше семи лет, на языке специалистов они называются крупномерными. Такие лучше приживаются. То, что на 19 деревьев в нашем городе стало больше - заслуга активных ребят из гимназии № 83. Они выиграли специальный приз международной премии "Экология - дело каждого". Саженцы ребята подарили сверстникам из школы № 56", - сообщил Моор.

"Рабочий день в Тюмени начался с доброй экоакции. Каждое высаженное дерево — вклад в экологичное будущее города и его жителей! Ждём больше работ от ребят Тюменской области на премии "Экология — дело каждого"", - прокомментировала свое участие Радионова.