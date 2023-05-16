Штабы отделения ямальских волонтеров-медиков открылись в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени

Штабы добровольческих отделений действуют на базе представительств Ямало-Ненецкого автономного округа. Эту инициативу на региональном слете волонтеров-медиков в апреле поддержал губернатор Дмитрий Артюхов.

Ямальское отделение волонтеров-медиков объединяет более 800 активистов – это не только жители региона, но и студенты, которые обучаются за пределами округа. Самые популярные направления для получения специальности в сфере здравоохранения – Москва, Санкт-Петербург, Тюмень. Поэтому было принято решение открыть штабы в этих городах. Таким образом представительства станут площадкой для коммуникации студентов Ямала, которые уже занимаются или только планируют заняться добровольчеством. А волонтерское сообщество поможет абитуриентам быстрее социализироваться в чужом городе.

"Создание штабов на базе ямальских представительств – абсолютное нововведение в сфере добровольческой деятельности России. Это уникальная практика для всей страны, которая дает возможность объединиться нашим волонтерам за пределами региона, создать сообщество внутри сообщества, быть единым целым для непрерывного оказания помощи населению", – Милана Зандукаева, региональный координатор отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

К работе штабов уже подключились около 20 местных добровольцев. За каждым закреплен представитель регионального отделения – опытные добровольцы, которые продолжат работу волонтеров-медиков Ямала. Это развитие семи направлений деятельности, среди них – "Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий", "Программы для школьников", "Психологическая поддержка". Активисты будут оказывать помощь медицинскому персоналу больниц, заниматься популяризацией здорового образа жизни, кадрового донорства, донорства костного мозга и санитарно-профилактическим просвещением населения.

"Теперь ямальские добровольцы могут продолжать развивать добровольчество своего округа даже будучи за его пределами: это и сопровождение тяжелобольных, и проведение благотворительных акций, и прохождение практики в престижных медицинских учреждениях. Открытие штабов – масштабирование возможностей как и для самого отделения, так и для оказания помощи нуждающимся", – Айшат Нажмудинова, основатель регионального отделения

Всероссийского общественного движения отделения "Волонтеры-медики" ЯНАО. Региональные представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени будут оказывать волонтерам-медикам ресурсную и информационную поддержку. В этом году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве и разработка совместной дорожной карты.

Ямальское отделение волонтеров-медиков – единственное отделение страны, которые действует во всех муниципалитетах своего субъекта. Волонтером-медиком может стать каждый, включая пенсионеров, которые переехали с Ямала в другой регион. Необходимо только пройти регистрацию на сайте волонтеры-медики.рф. Чтобы присоединиться к региональному штабу, при заполнении необходимо указать Уральский федеральный округ, ЯНАО, выбрать из списка любой из трех городов – Москва, Санкт-Петербург, Тюмень.