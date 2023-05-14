Как успокоить собаку на дачном участке, рассказал эксперт

Кинологи утверждают уверяют, собака не лает преднамеренно.

- Лай — это форма сигнального поведения: от радости до недовольства и предупреждения. Если у вашего любимца закрепилась привычка выть или лаять во дворе, необходимо проработать эту проблему", - поясняет ветеринар Николай Лапин.

Среди распространенных причин собачьего лая выделяют несколько: проявление эмоций, страх, защита территории, скука и общение с сородичами.

- Ругать животное или применять физическую силу нельзя. Это усугубит ситуацию. Владелец может сам случайно закреплять привычку лаять. Это происходит потому, что хозяин по ошибке может отвлекать собаку лакомством в момент, когда она начинает лаять, услышав, например, посторонний шум. У питомца вырабатывается ассоциация, что лаять на шум — это хорошо.

Заметив, что собака собралась лаять или выть, нужно строго сказать: "нельзя". После того как собака прекратила действие, необходимо подозвать ее к себе, поощрить и похвалить за молчаливое поведение. Так любимец выстроит логическую цепочку: "когда я не лаю, меня хвалят". Постепенно питомец научится сдерживаться. Любой собаке нужна физическая нагрузка и внимание хозяина: гуляйте и играйте с питомцем, выпускайте собаку бегать по участку. Тогда ваш любимец не будет скучать - перестанет лаять и выть, сообщает АиФ-Тюмень.