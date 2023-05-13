МЧС запустило кошачий флешмоб в память о тюменском пожарном коте Семене

Кот Семен, фото - https://vk.com/public211765588

На фото - кот-пожарный Семен. Он жил в 135-й пожарно-спасательной части ГУМЧС России по Тюменской области, но в начале мая его сбила машина, когда он прогуливался вдоль оживленной автодороги возле пожарной части. В МЧС РФ в память о "полосатом огнеборце" запустили флешмоб:

Сколько в стране пожарных котов? Посчитаем? В память о тюменском коте-пожарном Семене запускаем флешмоб, который объединит всех пушистых спасателей России в единое кошачье братство. Главные управления МЧС России в своих телеграм-каналах будут публиковать истории котов, проживающих в пожарных частях по всей стране под хештегом #Семёнычи.

И вот первый кошачий отряд МЧС России #Семёнычи сформирован. В него вошли пушистые члены команды из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми. Для огнеборцев они являются настоящими пушистыми талисманами.

БУСИНКА

Фото - https://t.me/mchsmsk

На московском корабле "Надежда" вместе с пожарными несет службу уже два года. Ласковая, но своенравная кошка тщательно оберегает судно от грызунов и, по словам пожарных, является полноправным членом их дружного коллектива.

КОТ Смоленска

Фото - https://t.me/mchs_smolensk

Пожарный кот - тот, кто всегда ждёт своего человека с важной и опасной работы.

ЛАФЕТ

Фото - https://t.me/mchs_46

У курских огнеборцев живет мурлыкающий Лафет. Пожарные нашли его котенком у горящей дачи. Вот уже несколько месяцев он встречает их в части, просится на руки и с удовольствием уплетает домашние котлеты.

БАЛЛОН

Фото - https://t.me/mchs29

В Архангельской области есть свой "кот в пожарных сапогах": Баллон - талисман и сослуживец пожарных 2 ПСЧ. Баллон всегда провожает огнеборцев на тревожные выезды и внимательно следит, чтобы не попасть под колеса автомобиля. Пожарные рассказывают, что Баллон часто ложится спать в самых необычных местах – то его найдут в шкафу с боевой одеждой, то на крыше пожарной машины.

ПОМПА

Фото - https://t.me/mchs35

Кошку по просьбе хозяйки нашли под завалами в сгоревшем доме и реанимировали, но женщина от нее почему-то отказалась — приняли "на службу" в 10 пожарно-спасательную часть в Вологде.

ГОША

Фото - https://t.me/mchsKomi

Британец Гоша - один из самых знаменитых котов столицы Коми "несет службу" в 12-й пожарно-спасательной части Сыктывкара уже 8 лет. Классический дымчатый британец жил по соседству с частью в гараже у одного из жильцов соседнего дома. Потом стал интересоваться бытом и службой части – так постепенно и стал членом коллектива. Кот добросовестно несет службу: помогает снять стресс, провести психологическую разрядку после трудных будней, выездов на пожары и аварийно-спасательных работ. И конечно, охраняет гаражные помещения от мышей, чтобы они не забежали с окрестных территорий. Гоша каждое утро на посту: строится вместе с коллегами на смену караула, встречает и провожает боевые расчеты.