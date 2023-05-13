Об особенностях трудоустройства подростков рассказали тюменцам

Трудовой кодекс предусматривает особые условия работы для несовершеннолетних. Например, для них не может быть установлен испытательный срок, а к работе подростков

допускают только после предварительного медицинского осмотра. С несовершеннолетними сотрудниками нельзя заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности.

По закону подростки не могут работать на предприятиях с вредными или опасными условиями. При трудоустройстве работодателям и самим подросткам следует помнить, что с 16 лет несовершеннолетний имеет право самостоятельно заключать договор. С 14 лет только с согласия одного из родителей и органов опеки, документы подписывают взрослые. Молодые люди старше 15 лет могут заключать договор сами, но только на выполнение легкой работы в свободное от учебы время.

Подрабатывающих подростков нельзя отправлять в командировку, нагружать сверхурочной работой, а также в выходные, праздники и ночные смены. В неделю подростки в возрасте 16-18 лет, которые уже окончили учебу, могут работать не более 35 часов в сумме, при совмещении с обучением – не более 17,5 часов, сообщила "Тюменская область сегодня".