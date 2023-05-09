Десятки концертов проведут "фронтовые" бригады у домов ветеранов

Десятки концертов проведут в Тюмени "фронтовые" бригады у домов ветеранов. Одной из зрительниц стала труженица тыла Валентина Сухинина.

"Так радостно! Спасибо огромное, за внимание к нам и за такие чудесные песни, – отмечает Валентина Семеновна. – Артисты молодцы! Мы вместе с ними и песни исполнили, и всплакнули".

Девятилетней девчонкой она узнала, что такое война. Отца сразу забрали на фронт, а все, кто остался в деревне Васьково, именно оттуда родом Валентина Сухинина, трудились не покладая рук и не жалея себя.

После ранения в 1943 году отец вернулся с фронта и уже здесь, в тылу, продолжил помогать.

"О Победе в деревне узнали из газет. Мы жили в школе, и помню, как почтальон принес нам газеты. Все ринулись их читать и как же обрадовались, когда узнали об окончании войны! Кричали "ура!" – такое было счастье", – вспоминает Валентина Семеновна.

Сегодня на душе у нашей героини тоже светло: недавно она переехала из Свердловской области к дочери в Тюмень и вместе со своими родными и близкими встречает этот великий праздник.

По завершении концерта артисты "фронтовой" бригады подарили Валентине Семеновне неотъемлемый атрибут 9 Мая – красные гвоздики и поблагодарили за личный вклад в Великую Победу!