Праздничные мероприятия в Тюмени проходят у Технопарка

В День Победы к площади Памяти традиционно приходят тысячи людей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, нынешнее утро не стало исключением.

Глава города Руслан Кухарук рассказал, что утром и днем на площади прошел плац-парад курсантов ТВВИКУ. Традиционные строевые упражнения продемонстрировала тюменцам рота почетного караула. Минутой молчания почтили жители города память воинов и возложили цветы к монументам. В честь Дня Победы был дан салют из стрелкового оружия

На площади перед Технопарком организовано много интерактивных площадок, где детям рассказывают о подвиге прадедушек и прабабушек в годы Великой Отечественной войны. Среди школьников пользуется популярностью игра "Город трудовой доблести", рассказывающая об истории заводов, прибывших в Тюмень в 1941 году из европейской части России.

Артисты Центра культуры и творчества "Тюмень", городские творческие коллективы исполняют в течение дня песни военных лет. Выставка военной техники, а также полевая кухня пользуются большой популярностью.