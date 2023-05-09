Тюменцы организуются сами, чтобы отметить День Победы

11:32 09 мая 2023
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В Тюмени в эти минуты начинаются торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, в разных частях города тюменцы спонтанно организуются и выходят с портретами родных и близких - участников Великой Отечественной войны, сообщает информационный центр правительства.

Ранее было отменено шествие "Бессмертного полка", а правительство региона в целях безопасности отменило и традиционное порождение военного гарнизона, а также салюты. 

Теги: День Победы
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