Кухарук: 9 мая 1945 года остается особой датой, навеки вписанной в героическую летопись России

Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил жителей Тюмени с Днем Победы. В официальном обращении он почеркнул, что 9 мая 1945 года остается особой датой, навеки вписанной в героическую летопись России как символ высочайшего мужества, национального единства, воинской славы и трудовой доблести. Это день памяти и день торжества жизни, когда смешиваются слезы скорби и радости, боли и гордости.

"Дорогие участники Великой Отечественной войны и трудового фронта, вам, живым свидетелям и творцам Великой Победы, наш низкий, земной поклон. Быть вашими наследниками – огромная ответственность и высокая честь. Сил и здоровья вам, пусть каждый ваш день будет согрет заботой и любовью близких, сердце – спокойно за будущее детей и внуков! Уважаемые тюменцы! Пусть память о подвиге поколения победителей живет в наших добрых делах, в продолжении славных традиций дедов и прадедов, в обеспечении благополучия и процветания России! С праздником Победы!" - обратился к горожанам Кухарук.

