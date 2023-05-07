Около 3,5 млрд рублей потратили в прошлом году на нацпроекты в Тюмени

В 2022 году из бюджета Тюмени потрачено 3 млрд 465 млн 872 тыс. руб. на мероприятия четырех национальных проектов. Основная часть средств — 3 млрд 182 млн 796 тыс. руб. - была направлена на нацпроект "Жилье и городская среда". Из них 2 млрд 368 млн 379 тыс. руб. - на "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", 443 млн 953 тыс. рублей — на строительство дорог, 370 млн 464 тыс. - на формирование комфортной городской среды, то есть благоустройство общественных пространств и дворов.

272 млн 297 тыс. рублей направлены на "Безопасные качественные дороги", 5 млн 779 тыс. - на "Образование" (патриотическое воспитание), 5 млн — на "Культуру".

11 мая в администрации пройдут публичные слушания по исполнению бюджета города в 2022 году. Регистрация участников начнется в 17:00, сообщил Вслух.ру.