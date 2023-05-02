Хайп на Тиндере: в Госдуме предложили запустить федеральный проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что уход сервиса знакомств Tinder из РФ – "небольшая потеря", но России нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством, пишет РИА Новости.



"Нужен нормальный сервис для серьезных знакомств. С верификацией, чтобы отсеивать женатых, аферистов и осужденных за насильственные преступления", — отметил он. По мнению парламентария, такой проект будет поддержан обществом, а "девушки смогут не тратить время впустую и не рисковать жизнью и здоровьем", - цитирует слова депутата информагентство.



По словам Даванкова, согласно соцопросам, около 60 миллионов россиян чувствуют себя одинокими, а каждая десятая женщина не была замужем.