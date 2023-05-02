Что делать, если болит голова, рассказала невролог

Существует мнение, что по дислокации боли можно определить причину и даже поставить диагноз. Так ли это, рассказала врач-невролог городской поликлиники №8 Галина Смолякова корреспонденту "Тюменской области сегодня".

По словам эксперта, для начала важно отличать первичные головные боли от вторичных. К первичным головным болям относятся мигрень и пучковые головные боли.

– Абсолютное большинство пациентов, обращающихся ко мне с жалобами на головную боль, страдают именно от первичных болей. Их развитие обосновано преимущественно наследственностью и экологией. Назвать какие-то более конкретные причины мировая медицина пока затрудняется. Лежащие в основе заболевания механизмы до конца не известны. И полностью излечить первичные головные боли невозможно. Только облегчить симптомы, повысить качество жизни пациента, – пояснила врач-невролог.

Вторичные имеют конкретные причины, на которые и должно быть направлено лечение. Вызывать головную боль может повышенное АД или иные сердечно-сосудистые патологии. Проблема может крыться и в неврологических заболеваниях, например, в шейном остеохондрозе. Кроме того, вызывать боль может новообразование в головном мозге.

Галина Смолякова подчеркнула, что лечение, направленное на основное заболевание, избавит пациента и от головных болей, которые в данном случае будут, скорее, симптомом, нежели основной проблемой.