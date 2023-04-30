Истории тюменских студентов-иностранцев выпустят в подкастах

Десять выпусков с историями иностранных студентов запишут авторы тюменского проекта "Подкаст с иностранцем". На реализацию проекта по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея" выделили 60 тысяч рублей.

Проект нацелен на улучшение разговорного русского языка у иностранных студентов Тюменского медицинского университета.

"Для участия нам необходимы ребята, имеющие определенный уровень знаний по русскому языку — А2. Они должны понимать речь и спокойно отвечать на вопросы. Первостепенная цель — помочь ребятам говорить правильно, уметь формулировать свои мысли. Вторая задача заключается в повышении осведомленности ребят в культуре, медицине", — поделилась автор проекта Лидия Вальгамова.

Лидия Вальгамова и ее напарница Карина Чорба входят в состав русского разговорного клуба, действующего в университете. Этот клуб — часть международного сообщества, которое занимается проведением различных меропритий для иностранных студентов, уточняет Тюменская линия.