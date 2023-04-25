В детском центре "Алые паруса" под Тюменью провели акцию "Бессмертный полк"

16:53 25 апреля 2023
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В детском центре "Алые паруса" прошла акция "Бессмертный полк", в которой в едином строю с портретами участников военных действий разных лет прошли ребята, отдыхающие на весенней внеканикулярной смены "Какими мы будем?"

"Благодаря участию в таких мероприятиях мы сохраняем историческую память, воспитываем в детях любовь к Родине, формируем осознанное отношение к миру. Акция "Бессмертный полк" стала традиционной в Тюменских детских лагерях и центрах Ассоциации "Мы вместе" , - отмечают в пресс-службе ассоциации. 

Теги: акции , бессмертный полк , воспитание , День Победы , лагерь
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