В детском центре "Алые паруса" под Тюменью провели акцию "Бессмертный полк"

В детском центре "Алые паруса" прошла акция "Бессмертный полк", в которой в едином строю с портретами участников военных действий разных лет прошли ребята, отдыхающие на весенней внеканикулярной смены "Какими мы будем?"

"Благодаря участию в таких мероприятиях мы сохраняем историческую память, воспитываем в детях любовь к Родине, формируем осознанное отношение к миру. Акция "Бессмертный полк" стала традиционной в Тюменских детских лагерях и центрах Ассоциации "Мы вместе" , - отмечают в пресс-службе ассоциации.