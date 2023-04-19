Тюмень готовится к празднованию Дня Победы

Тюмень активно готовится к празднованию Первомая и Дня Победы, учреждениями соцсферы запланирована масса мемориальных, просветительских, культурных и спортивных мероприятий патриотической направленности. Вопросы подготовки Тюмени к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители администрации города и депутаты Тюменской гордумы обсудили на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Работа ведется по нескольким направлениям, в их числе приведение в порядок мемориальных комплексов, могил фронтовиков, общественных мест и тематическое оформление города, проведение различных акций и мероприятий, а также оказание помощи ветеранам. На сегодня в городе проживают 1280 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 11 - инвалидов, 36 участников войны, 49 узников концлагерей, 37 блокадников и 1147 тружеников тыла. Каждому будет оказано должное внимание. 9 мая во дворах специально для них организуют выступления агитбригад.

В День Победы состоится прохождение войск Тюменского гарнизона, формат акции "Бессмертный полк" еще уточняется. В 19:00 на набережной Туры начнется концерт, а в 22:00 прогремит праздничный салют. Торжественные митинги с возложением венков и цветов к главным мемориальным комплексам города состоятся 6 и 8 мая.

"Программа очень насыщенная, рассчитана на широкие круги населения и должна отозваться в сердце многих патриотическим подъемом и интересом к истории своей семьи, в частности, и истории Отечества в целом. Уважаемые депутаты, призываю вас всех, каждого принять активное участие в этих важных мероприятиях и акциях", - резюмировал итоги рассмотрения вопроса председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.