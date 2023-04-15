Тюменцы побывали на первом Всероссийском форуме "Пик Возможностей"

В апреле состоялся первый Всероссийский форум "Пик Возможностей" от команды конкурса "Росмолодежь.Гранты". В нем приняли участие 10 тюменских активистов.

В состав делегации Тюменской области вошли победители грантовых конкурсов и амбассадоры Росмолодежи, лидеры некоммерческих организаций, представители университетов.

В течение трех дней участники посещали лекции, мастер-классы, тематические встречи, чтобы выстроить диалог с сообществами из других регионов России, сообщает Мегатюмень.

Организаторы разделили молодежных лидеров на девять команд (треков). Внутри каждого участники разрабатывали предложения, чтобы улучшить конкурс "Росмолодежь. Гранты". Айгерим Уакпаева, руководитель тюменской делегации и участница трека #объединяй отметила, что среди идей — упростить процесс подачи заявок от университетов и создать больше точек соприкосновения внутри сообществ Росмолодежи.

— Форум стал отличной возможностью для ребят не только поделиться своим опытом, но и найти единомышленников из других городов. Уверена, что новые знакомства способствуют развитию проектов. В коллаборациях рождаются свежий взгляд, мотивация и возможности для масштабирования инициатив, — отметила Айгерим Уакпаева, руководитель делегации Тюменской области.