В Тюмени на 64-м году ушел из жизни Сергей Путильцев

Сергей Леонидович Путильцев скоропостижно скончался на 64 году жизни в Тюмени. Сотрудники аппарата Тюменской городской думы, в котором он проработал двадцать лет, скорбят вместе с родными и близкими о невосполнимой утрате.

Сергей Леонидович Путильцев родился в городе Магнитогорске Челябинской области. После окончания в 1981 году Тюменского государственного университета работал учителем иностранного языка в школе №8 поселка Мелиораторов. Служил в органах внутренних дел – УВД Тюменской области. С 1998 по 2018 годы работал в аппарате Тюменской городской Думы: консультантом по связям с общественностью, заместителем председателя комитета, председателем комитета по связям с общественностью и СМИ.

Талантливый руководитель и организатор работал с максимальной отдачей, ставил перед собой и коллективом сложные задачи и всегда добивался нужного результата. Друзья и коллеги помнят Сергея Леонидовича как целеустремленного, доброго, энергичного, отзывчивого и открытого человека. Своим неравнодушием и созидательным трудом он оставил след в истории города.