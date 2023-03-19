В Тюменской области первые пройдет Флагманская школа дополнительного образования

Первая школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" откроется 30 марта. Ее участниками станут управленческие команды, представляющие муниципальные образования региона.

"Флагманская школа представляет собой конкурсную коммуникационную площадку для обмена опытом между командами из разных муниципалитетов, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик. Школа позволит создать мотивационную среду для самореализации участников в современном педагогическом сообществе, повысить престиж профессии педагога дополнительного образования", - рассказали во дворце творчества и спорта "Пионер".

Работу команд на стратегических сессиях и конкурсных испытаниях оценит экспертный совет. В его состав войдут представители Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий из Москвы, государственных структур, региональных органов власти, сообщает Тюменская линия.