Врач объяснила, как бороться с опоясывающим лишаем

Дерматовенеролог ГАУЗ ТО "Областной кожно-венерологический диспансер" Мария Ларионова рассказала о нюансах опоясывающего лишая.

– Его клинические проявления: зуд, жжение, болезненность по ходу нерва, розового цвета пятна, пузырьки. Высыпания могут локализоваться на любых участках тела, – рассказала она.

Опоясывающий лишай – возникает у людей, которые в прошлом перенесли ветряную оспу. Чаще он встречается у пожилых людей, у лиц с иммунодефицитом и различной сопутствующей патологией, при ослаблении защитных сил организма или стрессе. У детей и взрослых, ранее не болевших "ветрянкой", при контакте с больным опоясывающим лишаем развивается клиника этой самой ветряной оспы.

Больной опоясывающим лишаем опасен для окружающих примерно неделю. Он заразен за 2 дня до появления высыпаний на коже и до 5 дня с момента появления последнего типичного элемента сыпи, сообщает Тюменская область сегодня.