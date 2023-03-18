Обработка от клещей в Тюмени пройдет до середины мая

Активный период акарицидных обработок в Тюмени начнется в мае. От клещей защитят места массового отдыха, территории детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ, организаций летнего отдыха и оздоровления детей, сообщила энтомолог областного Центра гигиены и эпидемиологии Марина Черных.

Акарицидные обработки, по словам эксперта, — большой пласт неспецифической профилактики клещевого энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов. Обработку проводят специализированные компании. Энтомологический контроль качества этих работ может провести Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области проводит энтомологический контроль на договорной основе, сообщила Тюменская линия.

"В 2022 году в городе было обработано около 4000 гектаров. Сюда вошли скверы, зеленые зоны, места пребывания людей. Акарицидные обработки в городе проводят коммерческие фирмы, в том числе и наша организация", — сказала Марина Черных.