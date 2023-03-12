Студенты из Тюмени усовершенствуют компьютерную мышь

Студенты Тюменского индустриального университета решили добавить в компьютерную мышь механизмы тактильной обратной связи и изменения геометрии корпуса.
Разработкой занялись третьекурсники Института промышленных технологий и инжиниринга, направления Мехатроника и робототехника Иван Урсу и Кирилл Марцинкевич. Участники акселерационной программы "Технохаб" уверены, что благодаря новым функциям мышка сможет улучшить взаимодействие человека и компьютера.
Пользователи устройства смогут почувствовать вес компьютерных файлов или испытать режим доведения курсора мыши до активных элементов интерфейса. Изменение формы корпуса позволит ощутить глубину изображения на мониторе, а направленная вибрация даст знать о наведении указателя мыши на цель.
– Контроллер будет полезен при реабилитации людей с заболеванием Паркинсона или постоперационной реабилитации, а также может найти применение в областях геодезии и дистанционного управления. В будущем планируем разработать версии продукта для VR, игровой индустрии и промышленности, – пояснил корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" Кирилл Марцинкевич.
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