Студенты из Тюмени усовершенствуют компьютерную мышь

14:23 12 марта 2023
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Студенты Тюменского индустриального университета решили добавить в компьютерную мышь механизмы тактильной обратной связи и изменения геометрии корпуса.

Разработкой занялись третьекурсники Института промышленных технологий и инжиниринга, направления Мехатроника и робототехника Иван Урсу и Кирилл Марцинкевич. Участники акселерационной программы "Технохаб" уверены, что благодаря новым функциям мышка сможет улучшить взаимодействие человека и компьютера.

Пользователи устройства смогут почувствовать вес компьютерных файлов или испытать режим доведения курсора мыши до активных элементов интерфейса. Изменение формы корпуса позволит ощутить глубину изображения на мониторе, а направленная вибрация даст знать о наведении указателя мыши на цель.

– Контроллер будет полезен при реабилитации людей с заболеванием Паркинсона или постоперационной реабилитации, а также может найти применение в областях геодезии и дистанционного управления. В будущем планируем разработать версии продукта для VR, игровой индустрии и промышленности, – пояснил корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" Кирилл Марцинкевич.

Теги: студенты
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