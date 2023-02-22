Врачи советуют тюменцам поставить прививки против энцефалита

По поводу присасывания клещей прошлом году в Областную инфекционную клиническую больницу обратилось 11148 человек: 9 249 взрослых и 1899 детей. Стационарное лечение получили 52 человека с клещевым энцефалитом, в том числе 44 взрослых и 8 детей. За этот же период с клещевым боррелиозом обратилось 122 человека, в том числе 64 взрослых и 58 детей. Госпитализировано – 34 человека, в том числе 30 взрослых и 4 детей.

Заместитель главного врача Областной инфекционной клинической больницы Евгения Семенюк во Всемирный день борьбы с клещевым вирусным энцефалитом, который отмечается 22 февраля, напоминает, что самый эффективный метод борьбы против клещевого энцефалита - вакцинация, и сейчас, пока насекомые еще в спячке, - самое время сделать прививку.

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы человека. Последствия заболевания – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. В прошлом году, по словам врача, количество заболевших не превысило среднемноголетних значений за аналогичные периоды, почти все пациенты перенесли инфекции легко и по средней степени тяжести и благополучно восстановились.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, чаще всего в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, нередко гиперемия распространяется и на туловище.

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены те, деятельность которых связана с пребыванием в лесу. Горожане заражаются в пригородных лесных массивах, лесопарках, на садово-огородных участках.