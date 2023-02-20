Тренажер с VR-лабораторией для медиков создали тюменские студенты

Тюменская команда разработала VR-тренажер для обучения студентов-медиков. Он представляет собой цифровую копию реальной лаборатории и предназначен для практического обучения микробиологическим окраскам (по Граму, по Бурри-Гинсу, по Нейссеру и другим), подготовке препарата и опытам.

Проект презентовала в Тюменском технопарке студентка четвертого курса ТюмГМУ Алиса Кайгородова в рамках стендап-стартапа "ИТ в медицине". В команду также вошли ее отец, к.э.н., врач-геронтолог и научный руководитель проекта Денис Кайгородов, а также технический руководитель проекта, инженер Максим Гаммер.

– Развитием тренажера мы начали заниматься буквально с августа, но у нас уже есть один клиент, который его купил. Нам не столько нужно финансирование – оно у нас собственное – сколько ищем новых клиентов и заказчиков, – рассказала Алиса Кайгородова.

Сначала ученик выбирает режим, в том числе "обучения" или "экзамена". Затем он подготавливается к эксперименту: моет руки хирургическим способом, надевает перчатки и маску и проходит в рабочую комнату. Там стоит стол с красителями, приборами, чашкой Петри с исследуемой культурной микроорганизмов. На экране появляются анимированные руки, которые выполняют наши команды. Задания озвучивает ментор.

После всех пройденных этапов учащийся размещает предметное стекло с мазком на предметный столик и наблюдает результат в появившемся окне. После проделанного опыта студент должен пройти тестирование по пройденному материалу.