В тюменской ОКБ №1 появился новый рентген

В отделении лучевой диагностики тюменской Областной клинической больницы №1 появился еще один аппарат. Оборудование установили в новом кабинете, где проводят диагностику пациентам травматологического и ревматологического профиля.

Пациенту не нужно подстраиваться под сам рентген, чтобы сделать снимок. "Не нужно вставать или ложиться чуть левее, чуть правее. Лаборант устанавливает оборудование в том положении, которое нужно. Это очень комфортно для пациентов", - поделилась Татьяна Малышева, заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ №1.

Высокая скорость передвижения штатива сокращает время процедуры. Кроме того, врач может объединять несколько снимков длинных костей в общее изображение при помощи специальной программы. Безопасность диагностики даже для самых маленьких пациентов, управление штативом с пульта — это далеко не весь перечень плюсов нового аппарата, уточняет Наталья Ильина, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).

"При замене плечевого сустава исследования проводятся неоднократно, а значит не должны нести большую дозу излучения. Новый аппарат - единственный в регионе, который позволяет сделать снимок одновременно двух плечевых суставов. За счет уменьшения времени обследования, снижается и лучевая нагрузка на организм пациента, - рассказала завотделением. - Кроме того, для снижения дозы облучения аппарат оснащен уникальной системой фильтров с цифровым ограничением области исследования".

Новое оборудование приобретено за счет регионального бюджета.