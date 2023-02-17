Тюменские волонтеры подведут итоги года по сбору гумпомощи

21 февраля в 17:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46 ) состоится первая в текущем году встреча Клуба #МЫВМЕСТЕ.

В дружественной обстановке гости обсудят итоги ушедшего года. "Уже год штаб #МЫВМЕСТЕ работает в новом режиме: сбор гуманитарной помощи и ее отправка на освобожденные территории, помощь вынужденным переселенцам, военнослужащим гражданам и их семьям, пополнение библиотечного фонда подшефного региона Краснодон. Все это делается руками добровольцев. Специально для них и будет организована встреча", – отметила координатор штаба Анастасия Баканова.

На встрече ждут волонтеров, которые трудились в течение всего года, ежедневно помогали людям попавшим в сложную жизненную ситуацию. Однако ее могут посетить и новички, которые только начинают свой путь в добровольчестве. Подтвердить участие можно здесь.

Штаб взаимопомощи #Мывместе работает в рамках исполнения национального проекта "Образование".