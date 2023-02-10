Депутаты Тюменской гордумы продолжают оказывать помощь участникам СВО

Материальную помощь и моральную поддержку участвующим в спецоперации землякам продолжают оказывать депутаты Тюменской городской думы.

Так, Наталья Проскурякова приобрела обмундирование для бойцов СВО. На личные средства она приобрела пять комплектов одежды и обуви, станковые рюкзаки, налобные фонари, тактические жилеты и перчатки, медицинские аптечки. Закупленное обмундирование на днях отправят землякам в Луганскую народную республику.

"В полевых условиях форма быстро изнашивается. Уверена, что сформированные нами комплекты пригодятся ребятам в суровых военных буднях. Считаю, что необходимо максимально помогать нашим бойцам, воюющим с нацистами, в организации полевых условий, морально поддерживать их, передавая весточки из дома", – считает Наталья Проскурякова.

Дмитрий Елагин по просьбе Совета ветеранов микрорайона МЖК встретился с участником специальной военной операции Даниилом Шубниковым и лично поблагодарил его за мужество и отвагу.

Младший сержант Шубников на срочную службу по контракту поступил в августе 2021 года, по распределению попал в Уссурийск, после учений отправился в зону СВО. В марте получил ранения, а после лечения в госпитале вернулся в строй. За выполнение боевых задач награжден медалью Суворова и медалью "За отвагу".

Депутат поблагодарил тюменца за мужество и отвагу, а также вручил ему Благодарственное письмо и памятный подарок. "Мы гордимся каждым участником СВО, восхищаемся отвагой людей, которые в сложное для нас время встали на защиту Родины, рискуя собственной жизнью", – подчеркнул Дмитрий Елагин.